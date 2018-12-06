В алтайском лесничестве «выкосили» деревьев на 12 млн руб

Заринск, Алтайский край, , 08:11 — REGNUM Халатность, привлекшую причинение особо крупного ущерба, усмотрели правоохранители в действиях должностных лиц Тягунского участкового лесничества (Алтайский край). По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, речь идёт о сплошной рубке леса в нерестоохранных полосах Заринского района, допущенной ввиду отсутствия должных мер по проверке категории лесных насаждений.

В этих условиях в 2016 году провели аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Ущерб государству от незаконной рубки лесных насаждений составил более 12 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года Тягунское лесничество оскандалилось в связи с «лесным бизнесом» теперь уже бывшего главы Новозыряновского сельсовета Анатолия Рубцова. Под предлогом заготовки дров для односельчан деревья в лесничестве буквально «выкашивали». Только 2015 году лесниками обнаружено 5 перерубленных участков.

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Лесорубами двигала корысть: не предназначенный для реализации лес они выгодно сбывали китайцам — в Заринск или местным жителям — за плату. В суде следствию удалось доказать незаконную совместную рубку сырорастущих и не подлежащих вырубке более 420 берёз и осин, что дало суду основание взыскать в пользу министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края с осужденных причинённый материальный ущерб в размере более 2,8 миллиона рублей в солидарном порядке.

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