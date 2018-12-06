EAtv: Коммерсанты из Замбии и Малави угрожают танзанийцам

Тундума, Танзания, , 08:26 — REGNUM В соответствии с жалобами Малави и Замбии правительство округа Сонгве дало танзанийским торговцам четыре дня на покупку кассовых аппаратов. Начиная со следующей недели тот, кто не купит аппарат, будет задержан начальником торговли округа Сонгве Паулом Валалазе. Он дал такое распоряжение, посетив рынок Манзесе в городе Тундума округа Сонгве и обнаружив, что торговцы используют чековые книжки вместо электронных кассовых аппаратов.

Валалазе сообщил, что эту информацию он получил от коммерсантов из Замбии и Малави, которые периодически получали поддельные чеки.

Торговцы сказали Восточноафриканскому телевидению, что действия начальника торговли правильны и не должны заканчиваться лишь в Тундуме.

В то же время отдел доходов от торговли округа Сонгве стал первым в стране, получив больше доходов, чем было запланировано, сообщает восточноафриканский телеканал EAtv.