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Дальневосточный бизнес призвали переориентироваться на внутренний рынок

Экономика

Предпринимателям ДФО не следует замыкаться на внешних рынках, поскольку рыбная и другая продукция востребованы в регионах центральной России

Хабаровск, 6 декабря 2018, 08:01 — REGNUM  Предприятия Дальневосточного федерального округа (ДФО) должны больше внимания обращать на внутренний российский рынок. Об этом 6 декабря заявила журналистам глава департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Милена Арсланова.

В ходе международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ» чиновница уточнила, что дальневосточному бизнесу «не стоит замыкаться на внешних рынках», поскольку рыбная и другая продукция востребованы в регионах центральной России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре жители Камчатки были возмущены очередным обманом: подведомственное Росрыболовству ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», открыло в Петропавловске-Камчатском давно обещанный рыбный магазин с «доступной» рыбой. Камчатцы ознакомились с ценами и поняли, что их опять обманули: «доступная» рыба оказалась им не по карману.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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