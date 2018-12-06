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Козловой кран на Зейской ГЭС заменили впервые за 44 года

Экономика

Модернизация оборудования станции продолжается

Москва, 6 декабря 2018, 07:44 — REGNUM  Специальный козловой кран северного исполнения ККС-04 «БАРС-С» введён в эксплуатацию на Зейской ГЭС в рамках программы комплексной модернизации основных фондов, сообщила пресс-служба «РусГидро».

Отмечается, что модернизация кранового оборудования гидроэлектростанции проводится впервые за 44 года эксплуатации.

«Новый кран оснащен современной системой управления, обладает улучшенными, по сравнению с предыдущим, характеристиками энергоэффективности, эргономичности», — сообщил начальник службы эксплуатации Зейской ГЭС Александр Ильин.

По его словам, управление движениями крана может осуществляться как из кабины управления, так и с помощью переносного пульта. Также в филиале запланирована замена козлового крана, установленного на гребне плотины. Предполагается, что работы по модернизации на этом участке пройдут в 2020—2021 гг.

На предприятии отметили, что программа комплексной модернизации генерирующих объектов «РусГидро» проводится с 2012 по 2025 годы. За это время планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка группы.

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Гидроэнергетика
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