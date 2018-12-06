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В России созданы две новые территории опережающего развития

Экономика

В Кемеровской области и в Карелии

Москва, 6 декабря 2018, 07:43 — REGNUM  В России созданы две новые территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) — в Кемеровской области и в Карелии. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Кремля.

В Кемеровской области создана ТОР «Прокопьевск». Создание ТОР позволит диверсифицировать экономику города Прокопьевска и привлечь инвестиции в объёме 9,3 млрд рублей. Будет создано более 2100 новых рабочих мест.

В Карелии в Надвоицком городском поселении, где расположено градообразующее предприятие — Надвоиций алюминиевый завод, создана ТОР «Надвоицы». Это позволит создать новые рабочие места и повысить привлекательность региона.

В ТОР «Надвоицы» планируется реализовать инвестпроекты по развитию горно-обогатительной фабрики «Надвоицкая», организовать современное пекарное производство и создать металлообрабатывающее производство.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии намерены ускорить процесс создания новой ТОР. Базироваться территория будет на нескольких особых проектах с высоким потенциалом развития.

На эту тему: В Якутии намерены ускорить процесс создания новой ТОР

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Территории опережающего социально-экономического развития
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