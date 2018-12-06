В деле о банкротстве крупного завода Оренбуржья появилось новое заявление

Оренбург, , 08:56 — REGNUM В Оренбургской области в то время, когда пытаются возобновить производство на машиностроительном концерне «ОРМЕТО-ЮУМЗ» в Орске, в деле о банкротстве крупного восточного предприятия появляются новые заявления. Так, 5 декабря ходатайство заявил Сбербанк. Сумма требований составляет почти 114 млн рублей. Такие данные опубликованы на портале электронного правосудия.

Таким образом, на сегодняшний день, кроме основного заявителя (ОАО «Энергосбыт Плюс»), свои ходатайства в деле о банкротстве завода подали четыре организации: Сбербанк, а также три коммерческих организации.

Кроме того, от энергетиков поступило ещё одно исковое заявление о взыскании в концерна почти 4,8 млн рублей. Рассмотрение иска о взыскании задолженности назначено на 14 января 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за кризисной ситуации на «ОРМЕТО-ЮУМЗ» с 12 сентября по 3 декабря действовал режим простоя по вине работодателя. После вмешательства региональной власти на заводе осуществлён пуск тепла. Однако с 3 декабря на работу вышла часть трудового коллектива.

По данным ГТРК «Оренбург», на 4 декабря на заводе работали 1116 человек. Сегодня, 6 декабря, запланирован запуск кислородной станции, чтобы с 10 декабря кислород начал поступать в корпус изготовления металлоконструкций и возобновить производственный процесс. Пока без работы остаются 1798 человек — это те, кто работает на станках. При появлении заготовок рабочих будут вызвать из вынужденного отпуска.

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