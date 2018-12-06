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ГИБДД предложила отсрочить введение нового стандарта автономеров

Экономика

Отсрочка необходима для исключения неправомерных расходов бюджетных средств из-за особенностей системы госзакупок ведомства

Москва, 6 декабря 2018, 07:33 — REGNUM  Введение нового стандарта для номеров госрегистрации транспортных средств может быть отложено более чем на полгода. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД РФ пишет 6 декабря «Коммерсантъ».

Сообщается, что ГИБДД обратилась к Росстандарту с предложением перенести сроки введения нового стандарта с 1 января на 4 августа 2019 года. По информации МВД РФ, отсрочка необходима для исключения неправомерных расходов бюджетных средств из-за особенностей системы госзакупок ведомства.

Напомним, 4 августа 2019 года в России в силу вступает новый закон о государственной регистрации транспортных средств, согласно которому Госавтоинспекция станет выдавать автолюбителям лишь сочетание букв и цифр, а сами металлические пластины номерных знаков водители будут заказывать у частных подрядчиков.

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