В НТЦ ЕЭС представили видение цифрового пути развития электроэнергетики

Москва, , 07:31 — REGNUM Развитие информационных технологий на современном этапе, миниатюризация и программных и технических решений позволяют перейти к «интеллектуализации» на уровне региональной энергетики, в сфере распределительных электрических сетей и на небольших объектах генерации и потребителей, убеждён генеральный директор Научно-технического центра Единой энергетической системы (Московское отделение) Денис Ярош. Об этом сообщила пресс-служба компании «СО ЕЭС».

Глава дочерней компании системного оператора выступил с докладом на панельной дискуссии международного форума «Электрические сети», где представил собственное видение цифрового пути развития электроэнергетики.

«Возможно, следующим шагом в развитии энергетики станет внедрение решений, дающих качество «интеллектуальных» даже бытовым приборам, которые станут напрямую взаимодействовать с энергосистемой, и это, наряду с развитием ВИЭ, распределенной генерации и мощных компактных накопителей электрической энергии создаст совсем новый облик электроэнергетики», — сказал Ярош.

Для примера он привел инициативу по разработке двух концепций: активных энергетических комплексов и агрегаторов управления спросом на электроэнергию. Их особенность состоит в том, что розничные потребители имеют возможность взаимодействовать с оптовым рынком электроэнергии.

Реализация такого подхода становится достижимой благодаря современным цифровым технологиям, позволяющим создавать новые сервисы и модели взаимодействия между потребителями и другими участниками энергорынка. Проекты находятся на стадии разработки нормативной базы, позволяющей начать пилотную реализацию.

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