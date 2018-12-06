Санируемый банк Казани разбогател на 300 млн, но дыру в капитале не закрыл

Казань, , 06:52 — REGNUM Санируемый «Тимер банк», сменивший собственника с компании, аффилированный с экс-главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным, на структуры «Ростеха», начал банкротить одного из своих должников и вошёл в реестр кредиторов с суммой требований свыше 310,43 млн рублей. Для банка данная сумма может стать весомой помощью, так как по итогам девяти месяцев 2018 года размер собственного капитала банка был с отметкой минус — свыше 4,932 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в конце осени 2017 года из-за того, что финансовые показатели банка упали ниже минимальной отметки, его уставный капитал был снижен до одного рубля. Например, год назад — также на начало октября собственный капитал банк был минус 3,881 млрд рублей. Пошли слухи, что дважды «оздоровлённый» банк сменит санатора, уйдя из-под опеки ООО «Новая нефтехимия», аффлированного с Робертом Мусиным. В январе 2018 года слухи подтвердились, акции «Тимер банка» были приобретены банком «Российская финансовая корпорация», чьим владельцем является ОАО «Рособоронэкспорт». Новый владелец казанского банка обслуживает в основном структуры госкорпорации «Ростех», с которой аффилирован через учредителя.

Читайте также: Санация пока не помогла? Татарский банк терпит бедствие

А также: Проблемный банк Казани ушёл из группы «Татфондбанка» в структуру «Ростеха»

На октября 2018 года, судя по обнародованной финансовой отчётности банка, дела у него не особо наладились. В отчёте собственные средства (капитал) по-прежнему с отметкой минус, при этом убытки прошлых лет превышают сумму 3,327 млрд рублей.

Читайте также: «Рейтинги отсутствуют», собственный капитал с минусом: судьба «Тимер банка»

Арбитражный суд Москвы рассмотрел один из крупных споров банка, где речь идёт о сумме свыше 310,43 млн рублей.

11 сентября 2018 года казанский банк потребовал обанкротить московское ООО «Эстейт», о котором известно, что оно создано в 2011 году, руководит и владеет им Алексей Кравцов. Занимается компания продажей и покупкой недвижимости.

«Кредиторская задолженность ООО «Эстейт» составляет 310 430 747 руб. 25 коп., что не оспорено должником и подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 07.05.2018 года по делу №А65−2622/17 и иными материалами дела», — отмечается в материалах суда.

В итоге заявление банка было признано обоснованным и в отношении ответчика ввели наблюдение сроком до 15 мая 2019 года.