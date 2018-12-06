В екатеринбургской «Спецавтобазе» снова смена власти

Екатеринбург, , 06:33 — REGNUM В екатеринбургском муниципальном предприятии «Спецавтобаза» снова произошла смена власти. Назначенный в начале сентября директором Сергей Пономарёв покидает свой пост, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Информацию о его увольнении подтвердили журналистам в администрации города. По официальным данным, он ушёл по собственному желанию.

Отметим, ранее «Спецавтобазу» возглавлял бывший депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев. В должности директора он был чуть дольше Пономарёва — более семи месяцев, с конца января.

Напомним, «Спецавтобаза» является одним из региональных операторов по работе с твёрдыми коммунальными отходами. К работе по новой схеме все операторы приступят с 1 января.

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