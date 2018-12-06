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В Якутии построят фабрику по переработке серебро-полиметаллической руды

Экономика

Проект предприятия уже одобрен

Якутск, 6 декабря 2018, 06:31 — REGNUM  На месторождении Верхне-Менкече в Томпонском районе Якутии появится обогатительная фабрика по переработке серебро-полиметаллической руды. Проект предприятия уже готов и даже успешно согласован с красноярским филиалом Главгосэкспертизы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе этой надзорной структуры.

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Производительность фабрики в соответствии с её проектной документацией составит 300 тысяч тонн руды в год. Результаты инженерных изысканий и проект предприятия в Красноярском филиале Главгосэкспертизы оценили положительно, — они соответствуют техрегламентам и установленным требованиям. Намеренной построить фабрику компании ООО «Геопромайнинг Верхне-Менкече» эксперты выдали положительное заключение.

Возле месторождения по проекту строительства обогатительной фабрики планируется разместить шесть зданий, полигон для складирования хвостов и очистные сооружения. В Главгосэкспертизе полагают, что работа предприятия будет безопасна для прилегающей к ней территорий. Строить фабрику ООО «Геопромайнинг Верхне-Менкече» намерено на собственные средства, сумма вложений не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, жителями Якутии освоение недр республики воспринимается болезненно: недропользователи загрязняют реки, оставляют после себя мусор, нарушают хрупкий северный природный баланс.

Напомним, алмазодобывающая компания республики АЛРОСА в августе 2018 года, по версии надзорных органов, допустила загрязнение трёх рек региона, из которых пьют жители четырёх районов Якутии. Вода в реке Вилюй остаётся грязной до сих пор, нормативы содержания в ней некоторых металлов по последним данным минэкологии были превышены.

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