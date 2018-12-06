В бюджете-2019 Якутии на поддержку семей с детьми добавили 300 млн рублей

Якутск, , 06:03 — REGNUM В Якутии намерены ввести дополнительные меры поддержки при рождении ребёнка, в том числе первого, но пока эти планы находятся под вопросом и зависят от федерального финансирования. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, министерство труда и социального развития региона уже готовит соответствующий проект закона в рамках соответствующего нацпроекта.

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В планах — предусмотреть для семей республики единовременную выплату при рождении первого ребёнка, выдачу 30% от материнского капитала при появлении второго и пособие на третьего и последующих детей до достижение ими возраста трёх лет. Предполагается, что расходы на эти цели составляет 2,6 млрд рублей в год, из них 2 млрд руководство республики намерено привлечь из федерального бюджета. В случае, если финансирование будет одобрено Минтрудом России, объём господдержки многодетных семей в Якутии достигнет 10,4 млрд рублей.

В республиканский бюджет 2019 года на эти цели заложено 8,34 млрд рублей, на 300 млн больше, чем в 2018-ом году. Всего в Якутии насчитывается 26 174 многодетные семьи. Одной из главных мер поддержки таких семей министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова назвала республиканский материнский капитал, который выдаётся при рождении третьего ребёнка в размере 139 тыс. рублей.

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«Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить благополучие многодетных семей. Вопрос обеспечения их мерами поддержки напрямую связан с борьбой с бедностью», — заверил премьер-министр Якутии Владимир Солодов, назвав поддержку семей с детьми одним из приоритетов региона.

Министр архитектуры и строительного комплекса Павел Аргунов сообщил, что благодаря изменению в в начале 2018 года порядка по обеспечению инфраструктурой выделенных многодетным семьям земельных участков к ним будет подводиться электроснабжение и дороги. Это, как надеется руководство республики, будет влиять на освоение выданных государством земель, которое пока находится на низком уровне.

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По данным Аргунова, из полутора тысяч участков, обеспеченных подъездными дорогами, газо‑ и теплоснабжением, освоены менее половины. Владимир Солодов поручил Минстрою совместно с Министерством имущественных и земельных отношений и Минтрудом проанализировать общее количество выделенных многодетным семьям участков и общую потребность, а также процент освоения и оснащения инфраструктурой. Премьер-министр также потребовал усилить ответственность муниципальных образований по исполнению этих обязательств.

«Полное оснащение инфраструктурой участков без их освоения — недопустимая ситуация. По сути, мы строим инфраструктуру, которая не востребована, мы не должны позволять этого, — подчеркнул Владимир Солодов. — Начинать нужно со строительства дороги и проведения электричества — это правильный подход. Строительство сетей газоснабжения, теплоснабжения должно идти исходя из освоения кварталов».

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Как сообщало ИА REGNUM, многодетные семьи Якутии уже несколько лет требуют, чтоб к выданным им земельным участкам подвели дорогу и электричество. Наиболее активно против раздачи неготовых для проживания земель протестуют семьи, получившие участки в квартале «Северный», их насчитывается около 1300.

По-прежнему велика в республике и очередь многодетных за землёй. По последним данным, из 18 300 запросивших участки многодетных семей получили их 6 900.