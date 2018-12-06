В Хабаровском крае продан недостроенный отель Hilton Double Tree

Хабаровск, , 06:04 — REGNUM В Хабаровском крае продан новому собственнику недостроенный пятизвездочный отель Hilton Double Tree. Достраивать здание будет московская компания. Отель принадлежал частному собственнику, в его строительство уже вложено более миллиарда рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Первый на Дальнем Востоке отель Hilton Double Tree должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Строил отель известный хабаровский бизнесмен, миллиардер Игорь Неклюдов. Но некоторое время назад он скоропостижно скончался. Недостроенный отель был выставлен на продажу и очень быстро нашёл нового собственника. Подробностей пока не сообщается, известно лишь, что купила Hilton московская компания.

Отель рассчитан на 207 номеров, соответствующих по уровню комфорта пятизвездочному классу отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, на продажу выставлены и многострадальные отели Hyatt. Инициировал продажу врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, его единодушно поддержала Краевая дума. Hyatt, в отличие от своего хабаровского «собрата», — не частный проект. В их строительство бюджет региона вложил уже 14, 3 млрд рублей. Всего же на самую скандальную за всю историю Приморья, стройку потрачено более 18 млрд рублей. Но, несмотря на колоссальные затраты, отели так и не были достроены. Продать гостиницы пытались и раньше, но желающих не нашлось.