Украинско-узбекистанская торговая война

Марьян Сидорив, , 00:50 — REGNUM

Очевидно, это общая беда украинских олигархо-либеральных режимов, что Ющенко, что Порошенко. Они оба начинали как любимые дитяти мировой демократии, а заканчивают как планетарные enfant terrible, «несносные дети».

Пять лет назад Украину любили все: за романтический Майдан, за антироссийскую риторику, за безоглядную евроинтеграцию и готовность делать все, что прикажут западные друзья. Все, все…

Прошло пять лет. И Украина со всех сторон окружена политическими недоброжелателями: Польшей (не нравится им бандеровское движение), Венгрией (косят «раскосым угорским взглядом» на Закарпатье), Румынией (которой надо только одно — чтобы и духом украинским не пахло в логистике Нижнего Дуная). И список недоброжелателей увеличивается. Вот и Узбекистан туда подтянулся.

В сентябре 2018 года украинская Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ), по заявлению ассоциации «Укравтопром», инициировала антисубсидиарное расследование относительно импорта в Украину новых легковых автомобилей узбекского производства. По той причине, что «цены импорта легковых автомобилей были ниже цен легковых автомобилей производства предприятий заявителя». Иными словами, в целях защиты украинского производителя.

Хотя защищать-то уже нечего. Украинский автопром практически мертв, производство легковых автомобилей сократилось в 2017 году до ничтожных 7296. В том же году в Украину было ввезено 13 940 новых автомобилей, из которых 2 823 — вполне пристойные «Шевроле» из Узбекистана. За январь-август 2018 всего было ввезено 7 808 автомобилей, из которых только 702 из Узбекистана. В последние месяцы 2018 года импорт автомобилей из Узбекистана практически отсутствует.

В результате расследование закончилось позорным пшиком. И не столько потому, что импорт прекратился, сколько потому, что государственные льготы ЗАО «Дженерал Моторс Узбекистан» начиная с 2018 года уже не действовали. То есть предмета антисубсидиарного расследования просто не было.

И, как итог, «МКМТ установила, что применение компенсационных мер не является необходимым, а также приняла решение о прекращении антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан без применения мер» — это и есть «позорный пшик».

Вопрос: «специалисты» из Автодора или МКМТ всего этого не знали или не посчитали нужным знать, начиная торговую войну с узбеками? Ведь антидемпинговое расследование — это и есть торговая война.

И итог этой войнушки совсем не утешителен для Украины. Узбекский автоимпорт исчез — но это мелочь. Совсем не мелочь то, что сальдо внешней торговли Украины глубоко отрицательное, минус 6 342 437 000 долларов США по итогам 2017 года. И Узбекистан был в числе совсем небольшого количества стран, торговля с которыми была выгодна для Украины. В прошлом году мы заработали 44 392 200 долларов, за 9 месяцев этого года — 122 246.

И вот интересно, эти, прости Господи, «специалисты» полагают, что гордые и вспыльчивые потомки хорезмшахов и Тамерлана не будут мстить? Ага, как же…

Депутат парламента Узбекистана Э. Халбутаев уже заявил: «Данные действия никак не могут быть охарактеризованы как рыночные. Они в корне нарушают принципы справедливой конкурентной борьбы. И уж, конечно, такие действия не могут быть приняты как дружественный акт по отношению к Узбекистану. Наши украинские партнеры не учитывают сложившийся существенный дисбаланс в нашей взаимной торговле. Стоит напомнить, что объем импорта из Украины в Узбекистан более чем в три раза превышает экспорт наших товаров в эту страну».

Причем узбеки не только сотрясают воздух в парламентских речевках. Уже сейчас таможенная служба Узбекистан не осуществляет таможенное оформление украинской фармацевтической продукции на сумму более $4,8 млн без каких-либо официальных объяснений и документов — об сообщили в ассоциации «Производители лекарств Украины» (АПЛУ).

А узбекский рынок для украинской фармацевтики вовсе не мал. По оценке посла Узбекистана в Украине Алишера Абдуалиева, его страна предоставляет украинским фармацевтическим компаниям ежегодный рынок сбыта на уровне $49−50 миллионов. Причем у узбеков есть железный повод — несоответствие украинских производств стандартам GMP (Good Manufacturing Practice; надлежащая производственная практика) — правилам, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения.

Другой узбекский парламентарий, Расул Кушербаев, быстро нащупал еще одно болезненное для Украины место в ее торговле с Узбекистаном: «По экспертным оценкам, на многих национальных рынках сахара в текущем году ожидается профицит. Среди стран-производителей идет активная борьба за получение доступа на внешние рынки. Одним из таких перспективных направлений является Узбекистан… При этом находятся страны-импортеры сахара на узбекский рынок, а именно Украина, которые пытаются ввести ограничительные меры в отношении нашего экспорта». Опять-таки — «от себя»: Узбекистан — это 79% экспорта украинского сахара. Ну, и куда теперь его девать будем? На самогон, что ли?

А ведь когда-то МКМТ была вполне грамотным и квалифицированным органом. В марте 2013 года она проводила антисубсидарное расследования в отношении импорта нефтепродуктов из Беларуси. Тогда все было очень аргументировано: речь шал о том, что Беларусь предоставляет своим нефтепереработчикам шесть типов субсидий на общую сумму $180,84/тонна. И по пунктам — освобождение НПЗ от уплаты сбора в размере 30% валютной выручки ($165/тонна), компенсация заводам процентных ставок по банковским кредитам ($12,3/тонна), предоставление бюджетных кредитов и займов ($1,24/тонна). А сейчас там даже не удосужились узнать, что государственные льготы для объекта расследования уже почти год, как не действуют!!! Специалисты, блин…

Вот и получается, что Межведомственная комиссия в стране есть, а вот ста с лишком миллионов в бюджете страны, похоже, не будет.

Ну, и в торговле с кем будем компенсировать эти потери? С Соединенными Штатами? Так там отрицательное сальдо в торговле товарами составляет один миллиард триста шестьдесят два миллиона пятьсот сорок тысяч долларов за девять месяцев этого года.

Киев