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На кредитную карту Сбербанка нельзя будет переводить по номеру телефона

Экономика

Сбербанк меняет механизм перевода денежных средств по просьбе клиентов

На кредитную карту Сбербанка нельзя будет переводить по номеру телефона
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банкомат

Москва, 5 декабря 2018, 23:57 — REGNUM  Крупнейший российский коммерческий банк — Сбербанк с 6 января отменяет возможность перевода денежных средств на кредитные карты по номеру телефона. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба кредитной организации. Также клиентам были разосланы смс-уведомления.

«С 6 декабря переводы на кредитные карты по номеру телефона будут недоступны. Совершить перевод на вашу карту можно по ее номеру или по реквизитам счета карты», — сказано в уведомлении.

В Сбербанке утверждают, что меняют механизм перевода денежных средств по просьбам клиентов, у которых есть и дебетовая и кредитная карты данного банка. Выяснилось, что при переводе по номеру телефона средства зачислялись на любую карту клиента, как дебетовую, так и кредитную. При этом те, у кого были карты двух типов, ожидали, что средства придут именно на дебетовую карту.

«Это является причиной обращений клиентов, так как в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной», — пояснили в Сбербанке.

Было принято решение изменить механизм перевода денежных средств.

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