Уровень газификации в Мордовии – один из самых высоких в России

Саранск, , 23:54 — REGNUM Уровень газификации Мордовии за последние годы значительно вырос и в настоящее время является одним из самых высоких в России. Показатель газификации в республике составляет 97,2% при среднем показателе по стране в 68,1%. Об этом заявил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» Максим Автаев, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«Мордовия входит в перечень самых ответственных субъектов Российской Федерации, где на 100% выполняются обязательства в соответствии с планами-графиками синхронизации работ и строительства газопроводов», — отметил Автаев и добавил, что высокого показателя газификации удалось достичь благодаря совместной работе с ПАО «Газпром».

"За последние годы экономика республики стабилизировалась, окрепла и поднялась на новый качественный уровень, что диктует необходимость дальнейшего увеличения объемов газификации. Без газа было бы нереально внедрение передовых технологий на промышленных предприятиях, организациях строительного и энергетического комплекса, да и просто комфортная жизнь людей, особенно на селе», — считает глава компании.

Сейчас газ стал доступен жителям еще трех населенных пунктов региона. В Большеберезниковском районе построен межпоселковый газопровод до села Нерлей протяженностью более 9 км. Проведен внутрипоселковый газопровод и подключено более десятка домовладений к газоснабжению. На очереди — оставшиеся дома жителей Нерлея.

В селе Подлесная Тавла Кочкуровского района построен внутрипоселковый газопровод протяженностью около 5 км. Он проходит по перспективным земельным участкам, предназначенным для индивидуального жилищного строительства.

В Рузаевском районе в населенном пункте Красное Сельцо подготовлены к газоснабжению улицы Школьная и Заводская, где выделены участки под индивидуальное жилищное строительство для молодых специалистов на селе и многодетных молодых семей. Также газифицирована котельная.

ИА REGNUM напоминает, генеральная схема газификации Мордовии была разработана в 1996 году. В 2003 году договор о газификации был подписан с «Газпромом», в 2006 году стороны подписали соглашение о бессрочном сотрудничестве.