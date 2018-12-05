Правительство Белоруссии взвинчивает инфляцию

Минск, , 21:40 — REGNUM Население Белоруссии с 16 декабря будет оплачивать повышенные тарифы на услуги электросвязи (телефонной связи) и почтовой связи общего пользования в соответствии с постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли № 84 от 27 ноября. Об этом 5 декабря проинформировала пресс-служба МАРТ.

Белорусское министерство отметило, что «в настоящее время услуги электросвязи и почтовой связи являются социально значимыми, тарифы на них регулируются государством», отметив при этом: «Не смотря на проводимые операторами связи мероприятия по снижению себестоимости услуг, оказание услуг телефонной и почтовой связи на сегодняшний день является убыточным. Уровень возмещения населением услуг телефонной связи не превышает 90%, почтовой связи — 85%. В этой связи принятое решение о повышении тарифов является шагом к выходу на полную окупаемость данных услуг».

Тарифы вырастут от 7,3% до 9,6%. В частности, тарифы на услуги почтовой связи общего пользования для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей повысятся в следующих размерах: пересылка простой почтовой карточки, письма, бандероли весом до 20 грамм — на 6 копеек, или на 14,3%; пересылка каждых последующих 20 грамм почтовых отправлений — на 1 копейку, или на 33,2%. Цены приводятся в деноминированных белорусских рублях.

«Вместе с тем, в рамках подготовленного проекта Закона «О естественных монополиях» МАРТ предложено исключить услуги электросвязи и почтовой связи из сфер естественных монополий. Это означает отмену прямого ценового регулирования и развитие конкуренции в этих сферах». — отметили в министерстве.

Напомним, что Александр Лукашенко провозгласил построение «государства для народа», а правительство пообещало МВФ, ЕФСР и другим зарубежным кредиторам сдерживать инфляцию. Вместо этого власти Белоруссии систематически повышают цены на товары и услуги, специфически подсчитывая инфляцию.