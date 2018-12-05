Создан «летающий трактор» для блокчейна и Книги рекордов Гиннесса. Зачем?

Виктор Галенко, , 21:26 — REGNUM

29 ноября в Казани на аэродроме Канаишево состоялись испытания предкоммерческого образца первого российского тяжелого беспилотника. Аппарат, называемый за свои габариты «летающим трактором», совершил несколько демонстрационных полетов с грузом в 100 кг, побив мировой рекорд. Эта новость молнией облетела большинство СМИ, включая уважаемую «Российскую газету». С российских полей в скором времени могут исчезнуть классические тракторы. Некоторые из них смогут заменить грузовые дроны SKYF — оптимистично утверждает официальный печатный орган правительства Российской Федерации. По грузоподъемности аппарат мог бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. «Мы подали заявку, официально нам ее подтвердили», — заявил на презентации беспилотника гендиректор компании Александр Тимофеев.

На презентации побывали советник президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков и министр связи РТ Роман Шайхутдинов. — сообщают «Рамблер Новости». «Наш грузовой беспилотник летает на доступном топливе — бензиновом, — отметил Дмитрий Песков. — Российской зимой в суровых условиях дрон с питанием от аккумулятора не продержится в воздухе и 20 минут, или ему нужны будут очень дорогие аккумуляторы. А в полях зарядок нет. Представленное SKYF решение — использование доступного топлива — открывает принципиально новые рынки, которые зарубежной пластиковой продукции на электронных батарейках недоступны». Действительно, заявленные технические характеристики способны потрясти воображение. «Аппарат может подняться в воздух с полезной нагрузкой до 400 кг и пролететь до 350 км» — заявляют разработчики.

При этом изобретатели утверждают, что на разработку аппарата они потратили порядка 244 миллионов рублей (примерно 3 600 000 долларов, из которых 1 миллион долларов был выделен из федерального бюджета), а на его рекламу и PR, и создание блокчейн-платформы для продажи токенов на Западе для сбора инвестиций было израсходовано еще порядка 6 000 000 долларов. — сообщает «Татар-Информ».

Вообще слова «блокчейн» и «токен» в данной ситуации многое объясняют, так как дают возможность продавать на некоем мифическом и неофициальном цифровом рынке подобие акций (токены) и, главное, не нести никакой ответственности за свои действия. Действительно, в цифровом мире стоимость подобных проектов зависит лишь от силый веры его акционеров в чудо-технологии, а не в реальные результаты, а задача эмитента заключается в «поддержании оптимизма инвесторов», что достаточно легко делается с помощью манипуляций со СМИ.

Возможно, последней цифрой инвестиций в рекламу порядка 6 000 000 долларов и объясняется вся вышеперечисленная СМИ-истерия по этому поводу.

Подобные рекордные аэродинамические, физические и экономические параметры не могли не заинтересовать специалистов Межведомственного авиационного экспертного совета, и мы решили разобраться в «изобретении» поподробнее. Здесь тем не менее я излагаю частное мнение.

Первое, что бросилось в глаза, это экономическая нецелесообразность использования данного решения в сельском хозяйстве. Дело в том, что обработка полей с помощью летательных аппаратов «вертолетного типа» примерно от четырех раз дороже, чем сельскохозяйственными самолетами, так как вертолет в силу законов физики и аэродинамики тратит на поддержание в воздухе примерно в четыре раза больше энергии, чем самолет. Любой же дрон гибридного типа с двигателем внутреннего сгорания и генератором за счет неизбежных потерь на преобразования энергии генератора в электрическую теряет в КПД (коэффициенте полезного действия) еще примерно 30%-40%, что делает эту схему еще примерно минимум в шесть раз менее экономичной, чем самолет, и значительно менее грузоподъёмной. Для сравнения: таганрогский сельскохозяйственный самолет СП-30 обладает ценой в 2 500 000 рублей против 15 000 000 предположительной отпускной цены дрона, при этом моторесурс двигателя самолета будет от 10 до 30 раз выше. На этом фоне зарплатой пилота можно пренебречь как бесконечно малой величиной. Перспективный же самолет Т500 корпорации РОСТЕХ при цене, практически равной чудо-дрону SKYF, уже эффективнее на порядок.

Второе. Полеты тяжелых БВС (беспилотных воздушных судов) весом выше 30 килограммов в российском законодательстве никак не определены, а, точнее, вообще запрещены. Нет механизма получения свидетельства внешних пилотов. Нет сертифицированных авиационных учебных центров. Невозможно получить СЛГ (сертификат летной годности) и свидетельство эксплуатанта. И что любопытно, в ближайшее время изменение в законодательстве не планируется в связи с ничтожностью данной проблемы и отсутствием необходимости в тяжелых гражданских БВС. Поэтому в ближайшие годы у «летающего трактора» нет перспектив легальных полетов в России, а, следовательно, перспектив продаж.

Третье. Для легальных полетов тяжелого дрона необходимо сертифицированное пилотажное навигационное оборудование и система автопилотирования. У разработчиков в настоящий момент такого нет, пока аппарат управляется обычным авиамодельным Open Source автопилотом. Для сравнения: разработка собственного автопилота и программного обеспечения к нему, пожалуй, самой известной фирмой DJI (известной читателям по популярным в России дронам Фантом) составила три года и стоила порядка 12 миллионов долларов. Вряд ли в России вместе с процессом сертификации это будет быстрее и дешевле.

Четвертое. Сообщения разработчиков и их представителей о «мировых рекордах» являются абсолютной ложью, так как фиксацией авиационных рекордов занимается FAI — Международная Федерация Аэронавтики (более точный перевод: Международная Федерация Авиационного Спорта). Максимум, на что может претендовать подобное достижение, — на занесении данного полета в Книгу рекордов Гиннесса.

Пятое. Что внутри? По сути «предсерийный образец» представляет собой летающую платформу с двигателем от автомобиля «Жигули» (ВАЗ), форсированного самодельным турбонаддувом до 220 лошадиных сил (примерно 164 киловатта), усилие с которого передается с помощью ременных передач на два винта фиксированного шага диаметром примерно по 2,5 метра, и генератор, который вращает еще восемь электрических двигателей с рулевыми винтами, которые служат для маневрирования и управления. Простейший расчет, составленный специалистами Межведомственного авиационного экспертного совета, показывает, что при площади, омываемой винтами поверхности в 9.52 кв. метра при идеальной потере на трансмиссии в 15 процентов, данный аппарат способен оторваться от земли с взлетным весом в 600 кг с тягой в 792 килограмма в идеальных условиях. При этом двигателю придется долговременно работать на 100%-ной мощности. По оценкам специалистов, «долговременность» моторесурса данного автомобильного двигателя до поломки составит от 30 минут до 2−3 часов, а расход топлива будет составлять примерно от 70 до 110 литров в час, что в данной демонстрационной конфигурации не позволяют данному образцу даже теоретически выполнять полет даже с заявленными разработчиками характеристиками. Заявленная же аэродинамическая схема с двумя винтами уже на скорости более 40 километров в час сделает аппарат практически неуправляемым. (Ранее разработчик на сайте декларировал 100 километров в час, потом снизил цифру до 70.)

Шестое. Безопасность полетов. В отличие от самолета или вертолета, которые способны провести безопасную посадку при отказе двигателя (планирование или авторотация), в данной схеме любой отказ приведет к неуправляемому падению «гигантской мясорубки». А установка парашютной спассистемы «съест» и так невеликую полезную нагрузку.

Седьмое. Использование в сельском хозяйстве для обработки посевов и авиаработ. Данная схема делает это почти невозможным, так как при распылении химикатов они будут находиться в зоне действия воздушных винтов, которые будут взбивать из них ядовитое аэрозольное облако, которое будет двигаться куда угодно, только не на поле. При уменьшении высоты несущие винты будут с силой сдувать плодородный слой почвы вместо опыления, а поднятый песок мгновенно выведет из строя и управляющие электродвигатели, и элементы трансмиссии. Это легко видно на видео зимних полетов дрона SKYF. Именно поэтому на сельскохозяйственных работах применяются исключительно самолеты, так как этот недостаток свойственен и обычным вертолетам (последние используют широкие решетчатые фермы, которые выходят за пределы зоны действия несущего винта. Это дорого, неудобно и опасно. Поэтому применяется редко и в самых крайних случаях).

Уважаемые читатели. Это лишь авторское мнение, которое опирается на опыт коллег — специалистов по цеху. Когда смотришь на этот гроб с моторчиками, вспоминаются слова великого авиаконструктора:

Хорошо летают только красивые самолеты! © А. Н. Туполев