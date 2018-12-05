Росатомфлот подвел итоги навигации 2018 года

Москва, , 21:14 — REGNUM «Росатомфлот», подразделение Росатома, подвел итоги летне-осенней навигации. С июня по ноябрь 2018 года его атомоходы провели Северным морским путем 70 судов валовой вместимостью более 1 млн 60 тысяч тонн, с 520 тысячами тонн грузов. Из 70 судов — 52 российских. С востока на запад проведено 38 судов, с запада на восток — 32. В прошлом году проведено больше судов — 87, но их валовая вместимость составляла всего 640 тысяч тонн.

26 октября в Восточно-Сибирском море атомный ледокол «Таймыр» завершил проводку танкера Lomonosov Prospect с долготы порта Певек в район Новосибирских островов. Впервые за последние пять лет в акватории Северного морского пути проследовало нефтеналивное судно дедвейтом свыше 100 тысяч тонн. Длина танкера Lomonosov Prospect — 250 метров, ширина — 30 метров, полное водоизмещение — 137 000 тонн.

В августе 2018 года «Росатомфлот» провел по Северному морскому пути четыре теплохода китайской компании Cosco Shipping Specilaized Carriers LTD: Tian You, Tian Jian, Tian Hui, Tian En, каждый из них длиной около 190 метров и шириной 28 метров. В Восточно-Сибирском море их ледокольную проводку обеспечил атомный ледокол «Вайгач», а на западном участке — атомный ледокол «Таймыр». На 2019 год запланировано увеличение числа проводок китайских судов по Северному морскому пути, несмотря на сложную ледовую обстановку. Серия подобных рейсов показала экономическую привлекательность Севморпути для китайских компаний.

С 1 декабря атомные ледоколы «Таймыр» и «Ямал» начали работу в Обской губе, атомный ледокол «Ямал» по контракту с ОАО «Ямал СПГ» — в Карском море, атомный ледокол «Таймыр» — в районе мыса Каменный, атомные ледоколы «50 лет Победы» и «Вайгач» приступят к работе с 1 января 2019 года.