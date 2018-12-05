На Украине нашли новое месторождение газа

Киев, , 21:09 — REGNUM С начала 2018 года в Харьковской области открыли четыре месторождения газа, заявили в пресс-службе компании «Укргазвыдобування» 5 декабря, сказано на официальном сайте предприятия.

По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.

В данный момент ведутся работы по обустройству скважины и введению её в эксплуатацию.

В целом, перспективные запасы четырёх месторождений составляют около 8,2 млрд куб. метров топлива.

Напомним, депутат Верховной рады Украины Виктор Бондарь потребовал провести расследование деятельности компании «Нафтогаз», которая продаёт газ населению страны вдвое дороже, чем он стоит на самом деле.

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Отметим, украинские политики не раз подчёркивали, что население Украины потребляет газ внутренней добычи, себестоимость которого втрое ниже цены российского газа. Однако сейчас на Украине об этом вспоминать не принято.