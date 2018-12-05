Слушания по проекту низконапорного гидроузла на Волге: инициатор не явился

Нижний Новгород, , 20:42 — REGNUM Публичные слушания по проекту низконапорного гидроузла, строительство которого планируется на Волге в районе Большого Козино, не состоялись. Инициатор проведения слушаний — «Администрация Волжского бассейна» — не явился. Перед собравшимися — жителями и экологами — выступил лишь глава Сормовского района Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

«К сожалению, в связи с тем, что по непонятным пока для нас причинам отсутствуют докладчик и содокладчик, слушания будут признаны несостоявшимися. О времени дополнительных слушаний мы вас известим», — цитирует главу района nn.ru. Сивохин извинился и поблагодарил участников несостоявшихся дебатов.

По словам активистов, организация новой процедуры общественных слушаний не закончится до конца текущего года. После подачи заявки ее будут рассматривать около двух недель, затем необходимо информировать о проведении слушаний не позднее чем за месяц до даты мероприятия. Таким образом, новые слушания состоятся уже в следующем году.

Судя по комментариям активистов, которые приводит издание, проект пока не нашел поддержки у населения. Согласно схеме низконапорного гидроузла, представленной на несостоявшихся слушаниях, основное русло реки в районе острова Ревякский планируется перекрыть дамбой, а шлюзы построить на острове, что его практически уничтожит. Аварийный слив воды будет направлен в пойму.

«Пагубное воздействие Чебоксарского водохранилища заканчивается в районе Борского моста. От Городца до этого моста Волга идет в естественном русле, происходит самоочищение… Если мы поставим плотину, то сделаем большое болото. Но беда еще в другом. На зиму вода спускается. Для экологии это просто сумасшедший ущерб. Птицы, рыбы — все умрет», — считает журналист Алексей Волков.

Также отмечается, что другой проблемой станут карстовые провалы, ведь уже в настоящее время в подвалах домов на улицах Коммуны, Достоевского, 8 Марта, в поселке Кооперативном стоит вода. Причем объекты возводились последние 30−40 лет с применением защиты, но на существующий уровень опасности. А в связи с новыми подтоплениями опасность возрастает.

Напомним, из-за обмеления Волги остро стоит вопрос по поводу 54-километрового участка от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов. Из-за непроектной отметки Чебоксарского водохранилища (63 метра вместо 68) этот участок лимитирует пропускную способность и затрудняет судоходство. К примеру, в маловодный период гарантированная судоходная глубина 3,5−4 м выдерживается здесь только несколько часов в сутки, в результате крупнотоннажные суда, в том числе и пассажирские, преодолевают его вместо 4 часов за 2−3 суток.

Чебоксарское водохранилище расположено на территории Нижегородской области, Чувашии, Марий Эл и уже на протяжении более 25 лет является для них «яблоком раздора». Проблемным остается вопрос подъёма уровня воды до 68 отметки. Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре стало известно, что обсуждается проект строительства низконапорного гидроузла на Волге. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это «единственный вариант возобновления судоходства Волге на отрезке Городец — Нижний Новгород».

Нижегородские власти заявляют, что строительство низконапорного гидроузла планируется начать «уже в 2019 году» в рамках федеральной адресной программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)». Названа предварительная стоимость — более 40 млрд рублей.

Уточнялось также, что в рамках подготовки проекта низконапорной плотины по поручению губернатора будет выверен список мероприятий, которые «предотвратят негативное влияние от строительства гидроузла на экологию и хозяйственную деятельность на расположенных рядом территориях».

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