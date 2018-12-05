Среда, 5 Декабря 2018 года
20:50:09 МСК

Fitch ожидает, что Банк России отложит повышение ставки на 2019 год

Экономика

В следующем году возможно повышение ключевой ставки ЦБ ещё на 0,25%

Москва, 5 декабря 2018, 20:17 — REGNUM  Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что Банк России вряд ли станет повышать ключевую ставку на своём следующем заседании 14 декабря и отложит рассмотрение данного решения на 2019 год. Об этом говорится в декабрьском обзоре агентства Global Economic Outlook.

По мнению аналитиков Fitch, ещё одно повышение ставки на 25 базисных пунктов вероятнее всего произойдёт в следующем году в связи с рисками роста волатильности на финансовых рынках, ростом инфляционных ожиданий и дальнейшим ужесточением санкций США.

Понижение ставки возможно только в 2020 году — в том случае если Банк России будет уверен в движении инфляции и инфляционных ожиданий в сторону понижения, говорится в обзоре.

Напомним, в сентябре ЦБ повысил ключевую ставку с 7,25% до 7,5% годовых в связи высокой волатильностью на рынке. На заседании совета директоров ЦБ в конце октября было принято решение о сохранении ставки на текущем уровне.

Читайте также:

Fitch понизило прогноз роста ВВП России в 2018 году

Fitch прогнозирует курс доллара в 2019 году на уровне 67,5 рубля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ключевая ставка Банка России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить