Fitch ожидает, что Банк России отложит повышение ставки на 2019 год

Москва, , 20:17 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что Банк России вряд ли станет повышать ключевую ставку на своём следующем заседании 14 декабря и отложит рассмотрение данного решения на 2019 год. Об этом говорится в декабрьском обзоре агентства Global Economic Outlook.

По мнению аналитиков Fitch, ещё одно повышение ставки на 25 базисных пунктов вероятнее всего произойдёт в следующем году в связи с рисками роста волатильности на финансовых рынках, ростом инфляционных ожиданий и дальнейшим ужесточением санкций США.

Понижение ставки возможно только в 2020 году — в том случае если Банк России будет уверен в движении инфляции и инфляционных ожиданий в сторону понижения, говорится в обзоре.

Напомним, в сентябре ЦБ повысил ключевую ставку с 7,25% до 7,5% годовых в связи высокой волатильностью на рынке. На заседании совета директоров ЦБ в конце октября было принято решение о сохранении ставки на текущем уровне.

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