Fitch понизило прогноз роста ВВП России в 2018 году

Москва, , 20:02 — REGNUM Международное рейтинговое агентство понизило свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году с прежних 2% до 1,8%. Соответствующие данные приводятся в декабрьском обзоре агентства Global Economic Outlook.

Понижение прогноза аналитики Fitch связывают, в частности, с менее существенным, чем ожидалось, показателем роста экономики России в третьем квартале 2018 года.

В обзоре констатируется существенное замедление роста розничных продаж и промышленного производства во втором полугодии. В то же время отмечается, что в октябре, благодаря показателю промпроизводства, рост восстановился до 2,5% в годовом выражении. Также ожидается, что «определённый позитивный вклад» внесут более активные государственные расходы ближе к концу года.

Агентство оставило неизменным свой прогноз по росту ВВП России на уровне 1,5% в 2019 году споследующим восстановление до 1,9% в 2020 году.

Инфляция в России, по оценке Fitch, к концу 2018 года достигнет 3,9%, в 2019 году ускорится до 5,2%, в 2020 году — достигнет целевого показателя Центробанка в 4%.

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