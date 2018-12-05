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Трамп потребовал от ОПЕК не сокращать производство

Экономика

«Мир не нуждается в более высоких ценах на нефть!»

Вашингтон, 5 декабря 2018, 20:42 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК не сокращать добычу нефти, 5 декабря передает агентство Reuters.

«Надеюсь, ОПЕК будет поддерживать нефтяную добычу без ограничений. Мир не хочет видеть и не нуждается в более высоких ценах на нефть!» — заявил Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 декабря в Вене началось заседание представителей стран ОПЕК. 6 декабря на саммите в формате ОПЕК+ должен быть поставлен вопрос о сокращении добычи для поддержания мировых цен на нефть.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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