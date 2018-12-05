Трамп потребовал от ОПЕК не сокращать производство

Вашингтон, , 20:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК не сокращать добычу нефти, 5 декабря передает агентство Reuters.

«Надеюсь, ОПЕК будет поддерживать нефтяную добычу без ограничений. Мир не хочет видеть и не нуждается в более высоких ценах на нефть!» — заявил Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 декабря в Вене началось заседание представителей стран ОПЕК. 6 декабря на саммите в формате ОПЕК+ должен быть поставлен вопрос о сокращении добычи для поддержания мировых цен на нефть.

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