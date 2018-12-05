Москва, , 19:50 — REGNUM Сегодня, 5 декабря, в Москве в ходе визита министра инфраструктуры Республики Руанда Клавера Гатете было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ с российской стороны был подписан генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым, с руандийской — министром инфраструктуры Республики Руанда Клавером Гатете.

«Внедрение ядерных технологий на африканском континенте соответствует целям устойчивого развития, провозглашенным ООН для всего мире, — отметил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев. — Для повышения уровня жизни, создания нормальных условий для жизни широких слоев населения Африка остро нуждается в энергии. Атомная энергетика, с ее прогнозируемой ценой конечной продукции, гарантией надёжного энергоснабжения и отсутствием выбросов парниковых газов в процессе производства энергии, может сыграть решающую роль в экономическом развитии африканских государств. Создание атомной отрасли означает не только развитие энергетического сектора, но и повышение уровня образования и науки».

«Мы видим, что Росатом проявляет все большую активность в Африке. Это вполне здравый подход, потому что континент активно растет и стремится к экономическому росту. Экспорт российских высоких технологий позволяет говорить о новом тренде в отношении к Африке: если раньше не рассматривали как источник полезных ископаемых и сельскохозяйственной продукции, то теперь речь идёт о создании новых связей для технологического развития», — уверен эксперт.

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