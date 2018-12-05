Fitch прогнозирует курс доллара в 2019 году на уровне 67,5 рубля

Москва, , 19:47 — REGNUM Курс доллара в России к концу 2018 года будет находиться на уровне 66,5 рубля, а в 2019—2020 годах будет близок к 67,5 рубля. Такой прогноз приводится в декабрьском обзоре Global Economic Outlook, подготовленном международным рейтинговым агентством Fitch.

Аналитики агентства отмечают, что валютные интервенции Минфина России и повышение роли рыночных ожиданий, связанных с риском ужесточения санкций, привели к ослаблению корреляции между курсом рубля и ценами на нефть.

Вероятная отсрочка до 2019 года новых санкций США в отношении России позволила рублю укрепить свои позиции, отмечается в обзоре.

Напомним, по прогнозу Минэкономразвития России, средний курс доллара в четвёртом квартале составит 64,1 рубля, а по итогам 2018 года — 61,7 рубля. Базовый сценарий на 2019 год предусматривает курс на уровне 63,9 рубля за доллар, на 2020 год — 63,8 рубля.

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