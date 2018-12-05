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Россия и Руанда развивают сотрудничество в атомной энергетике

Экономика

Межправительственное соглашение послужит отправной точкой для начала активного диалога двух стран в атомной сфере и позволит приступить к практической реализации конкретных проектов сотрудничества

Москва, 5 декабря 2018, 19:45 — REGNUM  Сегодня, 5 декабря, в Москве в ходе визита министра инфраструктуры Республики Руанда Клавера Гатете было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ с российской стороны был подписан генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым, с руандийской — министром инфраструктуры Республики Руанда Клавером Гатете.

Как отметили в госкорпорации «Росатом», межправительственное соглашение послужит отправной точкой для начала активного диалога двух стран в атомной сфере и позволит приступить к практической реализации конкретных проектов сотрудничества. Оно создает правовую основу для взаимодействия между Россией и Руандой по широкому спектру направлений, таких как проработка проектов сооружения Центра ядерной науки и технологий и АЭС на территории Республики Руанда, содействие в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Республики Руанда в соответствии с международными рекомендациями; регулирование в области ядерной и радиационной безопасности, надзор за физической защитой ядерных материалов, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также за системами учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; осуществление фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии в мирных целях; производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; сотрудничество в области применения радиационных технологий, ядерной медицины; обучение, подготовка и переподготовка специалистов для атомной отрасли.

С целью реализации вышеуказанных направлений сотрудничества межправительственным соглашением предусмотрено формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организация семинаров и конференций, содействие в обучении и подготовке научного и технического персонала, поставка оборудования, материалов и компонентов.

Алексей Лихачёв подчеркнул: «Мы рады предоставить нашим руандийским партнерам доступ к более чем 70-летнему российскому опыту в области мирного использования атомных технологий и надеемся, что сотрудничество в этой сфере будет способствовать экономическому росту Руанды и повышению качества жизни населения страны».

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Атомная энергетика
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