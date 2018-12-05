В Чувашии у ТОСЭР «Канаш» в декабре могут появиться ещё пять резидентов

Чебоксары, , 19:44 — REGNUM В Чувашии ведётся подготовка пяти заявок для потенциальных резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Канаш». Первым резидентом стала компания по производству химических реагентов «Новитэк», ранее прошли переговоры с другим потенциальным резидентом — производителем изделий медицинского оборудования «Диаконт». Об этом ИА REGNUM сообщили в минэкономразвития Чувашии.

Канаш — первый из пяти моногородов Чувашии, получивший статус территории опережающего социально-экономического развития. Первым резидентом стало ООО «Новитэк», заключено соглашение. В министерстве экономики отмечают, что результатом реализации бизнес-проекта предприятия станет организация в Канаше современного производства химических реагентов для нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаний мощностью 23 тыс. тонн в год нефтепромысловых реагентов.

В минэкономразвития Чувашии сообщили, что в настоящий момент региональным центром инжиниринга ведется подготовка ещё пяти заявок для потенциальных резидентов ТОСЭР, данную работу планируется завершить до середины декабря 2018 года.

Напомним, что ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с другим потенциальным резидентом ТОСЭР — руководителями компании-производителя изделий медицинского оборудования «Диаконт». На встрече обсуждались вопросы запуска производства изделий медицинского назначения, в частности тест-полосок, глюкометров и скарификаторов. Инвесторы сообщили, что подали заявку на регистрацию юридического лица в Канаше, в настоящее время ведется подготовка документов для признания предприятия резидентом ТОСЭР. Также были затронуты вопросы обучения и подготовки сотрудников для будущего производства, в том числе на базе республиканских учреждений среднего и высшего образования.

Отметим, что 4 декабря глава Чувашии Михаил Игнатьев в рамках рабочей поездки в Москву встретился с заместителем председателя «Внешэкономбанка», генеральным директором Фонда развития моногородов Ириной Макиевой. В рамках встречи были обсуждены вопросы реализации соглашения по строительству объектов инфраструктуры Канаша и территории опережающего социально-экономического развития.

Как сообщало ИА REGNUM, постановлением правительства России от 16 марта 2018 года городу Канашу присвоен статус ТОСЭР, что создает инвесторам льготные условия для реализации инвестиционных проектов на территории города, в том числе региональные налоговые льготы и послабления по отчислениям во внебюджетные фонды. В частности, по налогу на прибыль ставка будет составлять не более 5%, а в последующие пять налоговых периодов — 10%, по налогу на имущество организаций — 0% вместо действующей 2,2%, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — 3% на срок до 1 января 2022 года (вместо действующей ставки 6%).

Региональные власти подчёркивают, что создание ТОСЭР позволит повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать новые рабочие места и привлечь новых инвесторов.

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