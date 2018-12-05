Более 3 тысяч костромичей обещают переселить в новые дома до 2024 года

Кострома, , 19:36 — REGNUM Костромские власти обещают расселить около 200 аварийных жилых домов до 2024 года, сообщает пресс-служба губернатора области. С начала 2019 года регион возобновит реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда

В ближайшие 5 лет регион планирует построить или приобрести 56,3 тысячи квадратных метров — свыше 1300 жилых помещений — для 3120 костромичей. В программу на 2019−2024 гг. войдут жилые дома, признанные аварийными с января 2012 года до января 2017.

На данные цели будет потрачено более 2,32 миллиардов рублей: более 2,1 миллиардов рублей (99%) из федерального бюджета, 22 миллиона — из регионального.

Сейчас в регионе формируют список аварийных домов, которые войдут в программу на ближайшие шесть лет. И уже в следующем году в регионе планируется построить или приобрести 870 квадратных метров, улучшив жилищные условия для 50 жителей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году по данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Костромская область отставала от графика расселения костромичей из аварийных домов на 3 месяца. Всего таких жителей зарегистрировано 4650 человек. На февраль 2018 года осталось расселить 520 человек.

Отметим, что в прошлом году прокуратура нашла нарушения в реализации госпрограммы по переселению в Костромской области из аварийных домов. В числе распространенных нарушений — срыв сроков строительства, незаконное исключение домов из участия в программе, приемка зданий, непригодных для жизни.

После того как ООО «СМУ-7», ООО «Интерстрой», ООО ИСПО «Костромагорстрой», ООО «ТехПрофи» получили от прокуратуры претензии на сумму свыше 2,2 млн рублей, строительство жилья ускорилось.