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Табло курсов обмены валюты исчезнут с улиц

Экономика

ЦБ также может ужесточить требования к продаже-покупке валюты

Москва, 5 декабря 2018, 19:01 — REGNUM  Центробанк получает право контролировать установку табло курсов валют. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Согласно документу, ЦБ устанавливает для банков требования к оформлению документов при купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), а также к размещению кредитными организациями информации о курсах иностранных валют и кросс-курсах иностранных валют.

Аргументом к принятию закона послужило то, что рынке много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не банкам, а физлицам. Курс там существенно отличается от курса обмена в банках. ЦБ, пролоббировавший принятие закона, получает возможность лишить возможности пунктов валюты рекламировать свои условия обмена.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Госдумы поддержал запрет на уличные табло курсов валют

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Банковское дело
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