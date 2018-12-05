Табло курсов обмены валюты исчезнут с улиц

Москва, , 19:01 — REGNUM Центробанк получает право контролировать установку табло курсов валют. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Согласно документу, ЦБ устанавливает для банков требования к оформлению документов при купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), а также к размещению кредитными организациями информации о курсах иностранных валют и кросс-курсах иностранных валют.

Аргументом к принятию закона послужило то, что рынке много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не банкам, а физлицам. Курс там существенно отличается от курса обмена в банках. ЦБ, пролоббировавший принятие закона, получает возможность лишить возможности пунктов валюты рекламировать свои условия обмена.

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