Еврокомиссия разработала план по дедолларизации еврозоны

Брюссель, , 18:54 — REGNUM Европейская комиссия представила программу по усиления глобальной роли единой евросоюзной валюты — евро. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссия хочет добиться того, чтобы евро стал полноценным участником международной арены и отражал реальный экономический, политический и финансовый вес еврозоны.

С прискорбием Еврокомиссия констатирует, что евросоюзный бизнес по-прежнему торгует в долларе США на ключевых стратегических рынках, а часто даже и между собой. Это подвергает рынки политическому и валютному рискам и фактически ставит их в зависимость от односторонних решений, которые напрямую затрагивают сделки в долларах США.

Евробюрократы уверены, что усиление роли евро придаст дополнительную устойчивость международной финансовой системе, так как предоставит рынкам дополнительный выбор и сделает мировую экономику менее уязвимой к потрясениям.

В связи с этим Еврокомиссия предлагает ряд мер, которые должны укрепить роль евро. В частности, необходимо создать независимую систему мгновенных транзакций в еврозоне, существенно расширить пул евроактивов, доступных для международных инвесторов, а также укрепить инфраструктуры евросоюзного финансового рынка.

Кроме того, Еврокомиссия призывает все страны — члены Евросоюза содействовать более широкому использованию евро в стратегических секторах, в частности, в международных энергетических соглашениях и сделках. Это должно помочь евросоюзным компаниям стать более автономными.