Перемирие Рима и Брюсселя: миланская биржа чувствует себя лучше европейских

Милан, Италия, , 18:12 — REGNUM На итальянской бирже в Милане вопреки практике последних месяцев наблюдаются значительно более позитивные тенденции, чем на всех остальных биржах Евросоюза, сообщает Affari Italiani в среду, 5 декабря.

Разница между показателями ценных бумаг Италии и Германии сократилась до 280 пунктов в сравнении с 330 пунктами в разгар «бюджетного кризиса». Аналитики связывают позитивные тенденции на бирже с перемирием (возможно, временным) Рима и Брюсселя: правительство Италии и Еврокомиссия перестали угрожать друг другу и перешли к переговорам.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

В настоящее время стороны продолжают переговоры. Правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит до 2,2% или 2% ВВП. Часть еврокомиссаров считают и такое снижение уровня дефицита недостаточным. При этом правительство намерено сэкономить на других статьях расходов, а пенсионную и другие реформы провести, как и намечалось.

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