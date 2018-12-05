Еврокомиссия рекомендует больше использовать евро в нефтегазовых контрактах

Рим, , 18:06 — REGNUM Еврокомиссия рекомендует странам-членам ЕС, а также предприятиям расширить использование евро в международных контрактах в сфере энергетики, сообщает Il Sole 24 Ore в среду, 5 декабря.

Представители Еврокомиссии также сообщили о намерении начать консультации со всеми «заинтересованными сторонами» о переходе к использованию евро в сделках по покупке нефти, нефтепродуктов и газа.

В других секторах экономики, включая агропромышленный комплекс, производство и транспорт, Еврокомиссия намерена консультировать правительства и предприятия в вопросе о возможном расширении использования евро.

Целью всех этих действий является укрепление «центральной роли евро» в системе международных финансов, а также защита коммерческих интересов Евросоюза.