Еврокомиссия рекомендует больше использовать евро в нефтегазовых контрактах

Рим, 5 декабря 2018, 18:06 — REGNUM Еврокомиссия рекомендует странам-членам ЕС, а также предприятиям расширить использование евро в международных контрактах в сфере энергетики, сообщает Il Sole 24 Ore в среду, 5 декабря.
Представители Еврокомиссии также сообщили о намерении начать консультации со всеми «заинтересованными сторонами» о переходе к использованию евро в сделках по покупке нефти, нефтепродуктов и газа.
В других секторах экономики, включая агропромышленный комплекс, производство и транспорт, Еврокомиссия намерена консультировать правительства и предприятия в вопросе о возможном расширении использования евро.
Целью всех этих действий является укрепление «центральной роли евро» в системе международных финансов, а также защита коммерческих интересов Евросоюза.