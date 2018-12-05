Воронежская область вышла в лидеры по развитию экономического потенциала

Воронеж, , 18:00 — REGNUM Воронежская область получит грант в размере 715 миллионов рублей из федерального бюджета за успешное развитие экономики. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, вопрос распределения на 2018 год грантов из федерального бюджета обсуждался 5 декабря на заседании правительства РФ.

На заседании правительства отмечалось, что Воронежская область занимает девятое место в перечне субъектов РФ, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год. По итогам года регион получит грант из федерального бюджета в размере 714, 84 млн рублей.

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев поздравил с успешной работой губернатора Александра Гусева. Вице-премьер отметил, что рассчитывает на то, что Воронежской области удастся и в дальнейшем сохранить позиции одного из передовых и динамично развивающихся регионов. Губернатор поблагодарил Алексея Гордеева и отметил, что все средства будут направлены на дальнейшее развитие экономики и социальное благоустройство области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в общей сложности на грантовую поддержку регионов с высокими показателями эффективности деятельности органов исполнительной власти будет направлено 20 млрд рублей. 40% этой суммы получат регионы, вошедшие в первую десятку, в том числе — Воронежская область. Всего в список регионов-грантополучателей включено 40 субъектов РФ.

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Отметим также, что за последние годы Воронежская область существенно улучшила позиции по большинству макроэкономических показателей. В итоге регион вышел на седьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и седьмое место по интегральному показателю качества жизни. Также все последние годы Воронежская область уверенно входит в десятку регионов-лидеров по темпам наращивания экономического потенциала.