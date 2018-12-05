Росморречфлот утвердил проект «Тольяттиазота» в порту «Тамань»

Тольятти, Самарская область, , 17:58 — REGNUM Проект ПАО «Тольяттиазот» по строительству перевалочного комплекса аммиака и карбамида в морском порту «Тамань» Краснодарского края утвердило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). ПАО «Тольяттиазот», крупнейший производитель аммиака в России, планирует строить комплекс за счет собственных средств в соответствии с Дорожной картой развития морских портов в Азово-Черноморском бассейне до 2020 года, утвержденной правительством России.

По словам председателя совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Петра Орджоникидзе, длительный вынужденный простой в строительстве вынудил компанию заново инциировать выполнение комплекса инженерных изысканий и разработку проектной документации с последующим получением всех необходимых согласований и заключений экспертных организаций, а также получение нового разрешения на строительство.

«Эта работа была начата в 2017 году, — напомнил он, — и вот теперь один из основополагающих документов — проект планировки территории и проект межевания — утвержден Росморречфлотом. Такая поддержка свидетельствует о стратегической значимости проекта ТОАЗа для государства. Благодаря этому уникальному терминалу экспортные потоки аммиака и минеральных удобрений будут перенаправлены с зарубежья в российский порт».

Напомним, проект ПАО «Тольяттиазот» по строительству перевалочного комплекса аммиака и карбамида уникален — в России еще нет ни одного терминала по перевалке аммиака. Грузооборот терминала составит 2 млн тонн аммиака и 3 млн тонн карбамида в год.