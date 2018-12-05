«Заоблачные счета»: в Ульяновске разбираются в перерасчётах за ОДН

Ульяновск, , 17:57 — REGNUM В Ульяновске разбираются в начислениях жителям города платы за электрическую энергию, потребленную на содержание общего имущества в многоквартирных домах (ОДН). Дополнительные счета появились осенью у жителей, обслуживаемых в четырех управляющих компаниях Ульяновска, — а это в общей сложности более 900 домов. Выяснилось, что история тянется с 2014 года, когда жители были переведены на прямое абонирование в ПАО «Ульяновскэнерго», но в 2016 году по решению суда эта практика прекратилась, произведён перерасчёт, а сумму возвращенных гражданам средств поставщик выставил в адрес управляющих компаний, сообщили ИА REGNUM в Законодательном собрании Ульяновской области по итогам совещания в комитете по жилищной политике и ЖКХ.

Глава комитета Андрей Седов пояснил, что депутаты получают «большое количество» обращений горожан на коммунальные платежи с дополнительными начислениями ОДН по электроэнергии за прошлые годы. По его словам, выставленные управляющими компаниями суммы «порой заоблачные, непонятна история их возникновения, непрозрачна сама схема произведенных расчетов». При этом дополнительные начисления проводятся не только спустя годы, но и по домам, в которых уже сменились управляющие компании.

Возникшую ситуацию разъяснили представители энергосбытовой и управляющих компаний. И. о. заместителя директора «Ульяновскэнерго» Олег Софронов сообщил, что в 2014 году задолженность городских коммунальщиков достигла критической отметки в 300 млн рублей, в результате были расторгнуты договоры энергоснабжения. Жители были переведены на прямое абонирование в «Ульяновскэнерго», которое начало производить начисления за потребленную электроэнергию, в том числе и на ОДН.

Но в 2016 году решением суда действия энергетиков в отношении начисления платы на общедомовые нужды были признаны незаконными, был произведён перерасчёт, и возврат средств гражданам. Сумму возвращенных средств поставщик выставил в адрес управляющих компаний, которые в свою очередь должны были начать производить жителям начисления по ОДН, но этого не делали.

«По сути, произошла ситуация, когда деньги заплатили не по адресу. Суд закрепил, что ОДН на электроэнергию оплачивается на счета управляющей компании. Другое дело, почему коммунальщики несвоевременно начислили эту сумму людям, указав ее в платежных документах лишь спустя годы», — говорит главный жилищный инспектор Ульяновской области Александр Сорокин.

Руководители управляющих компаний в свою очередь ссылаются на длительный период уточнения суммы потребленных энергоресурсов и расчёты, поэтому счета на ОДН за 2014−2016 годы жители получили только осенью 2018 года. Дополнительные счета появились у жителей, обслуживаемых в четырех управляющих компаниях Ульяновска, а это более 900 домов. Выжидательную пока позицию заняли ещё 24 городские коммунальные компании, которые также должны были начислять ОДН напрямую жильцам, но не делали этого.

Жилинспекция проверила выставленные дополнительные счета в более чем 350 домах и выявила массу нарушений. Управляющим компаниям выданы предписания провести перерасчет.

«Не странно ли, что дополнительная плата за ОДН начала появляться в платежках населения именно за несколько месяцев до истечения срока исковой давности, когда уже никто не вправе требовать оплату?» — ставит вопрос Андрей Седов.

По мнению депутатов, ситуация с дополнительными начислениями ОДН возникла из-за недоработки управляющих компаний, которые ограничились лишь выставлением счетов, но не довели достоверную информацию до жильцов. Кроме того, как полагают парламентарии, от решения данного вопроса самоустранился комитет ЖКХ Ульяновска.

По итогам совещания депутаты приняли решение обратиться к главе Ульяновска Сергею Панчину с просьбой наказать ответственных лиц комитета ЖКХ, которые не проинформировали собственников о причинах дополнительных начислений. Управляющим компаниям предложили отозвать выставленные счета, провести их детальный перерасчет в соответствии с нормативами и тарифами, действовавшими в 2014—2016 годах.