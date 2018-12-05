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В Калининградской области укрепляется молочная отрасль

Экономика

По среднесуточному надою регион вышел в группу лидеров по России

Калининград, 5 декабря 2018, 17:41 — REGNUM  В сельскохозяйственных организациях Калининградской области с начала 2018 года произведено более 90 тыс. тонн молока. По данным регионального министерства сельского хозяйства объём производства остаётся на уровне прошлого года, сообщает пресс-служба областного правительства. Однако при этом по надою на одну фуражную корову в сутки в сельхозорганизациях, Калининградская область вошла в группу лидеров по России.

Этот показатель составляет 19,6 килограмма. Это на 5,1 килограмма больше, чем в среднем по РФ. Средний показатель надоя молока по России — 15,5 килограмма. В калининградской области этот показатель за год вырос на 0,3 килограмма.

В лидеры также вошли сельхозорганизации Ленинградской, Калужской, Кировской, Белгородской, Калининградской и Владимирской областей, Краснодарского края, а также республик Крым и Карелия.

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Сельское хозяйство
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