В Калининградской области укрепляется молочная отрасль

Калининград, , 17:41 — REGNUM В сельскохозяйственных организациях Калининградской области с начала 2018 года произведено более 90 тыс. тонн молока. По данным регионального министерства сельского хозяйства объём производства остаётся на уровне прошлого года, сообщает пресс-служба областного правительства. Однако при этом по надою на одну фуражную корову в сутки в сельхозорганизациях, Калининградская область вошла в группу лидеров по России.

Этот показатель составляет 19,6 килограмма. Это на 5,1 килограмма больше, чем в среднем по РФ. Средний показатель надоя молока по России — 15,5 килограмма. В калининградской области этот показатель за год вырос на 0,3 килограмма.

В лидеры также вошли сельхозорганизации Ленинградской, Калужской, Кировской, Белгородской, Калининградской и Владимирской областей, Краснодарского края, а также республик Крым и Карелия.