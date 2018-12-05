Тамбовские власти разбираются с возможными увольнениями в компании «КомЭк»

Тамбов, , 17:39 — REGNUM Руководство ООО «КомЭк» нарушило законодательство, не проинформировав своевременно службу занятости о возможном массовом увольнении сотрудников, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики по итогам мониторинга ситуации с занятостью работников предприятия, проведённого по поручению губернатора Александра Никитина.

4 декабря в ходе личного приема граждан к главе администрации области Александру Никитину обратились работники компаний «КомЭк» и «ТЭКО-сервис», обеспокоенные невключением в новую территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами предприятий и опасающиеся увольнений.

По поручению губернатора управление труда и занятости населения области изучило ситуацию с занятостью работников в компании «КомЭк». Как отметил начальник управления Михаил Филимонов, руководство предприятия нарушило законодательство, не проинформировав своевременно службу занятости о возможном массовом увольнении сотрудников. По данным ведомства, списочная численность работников компании составляет 184 человека. 21 ноября руководство предприятия сообщило в центр занятости населения №1 Тамбовского района о предполагаемом увольнении 25 января 2019 года 64 сотрудников, а в центр занятости населения города Тамбова — о предполагаемом увольнении 24 января 2019 года 24 человек.

«Согласно действующему законодательству, данная ситуация подпадает под критерии массового увольнения работников. В этом случае работодатель обязан информировать службу занятости не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. В противном случае, в соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ работодатель несет административную ответственность», — считает начальник управления труда и занятости населения области Михаил Филимонов.

В случае нарушения установленной процедуры высвобождения работники вправе обратиться в органы, осуществляющие контроль и надзор в сфере трудового законодательства, — прокуратуру, государственную инспекцию труда — о восстановлении нарушенных прав. Данное обстоятельство может являться основанием для признания расторжения трудовых договоров с работниками незаконным.

В соответствии с действующим законодательством по вопросу восстановления на работе граждане вправе обратиться с иском в судебные органы.

Губернатор Александр Никитин считает, что руководство предприятия повело себя безответственно, приняв решение о возможном увольнении работников и не поставив при этом в известность органы, контролирующие ситуацию на рынке труда в регионе. Он уверен: безосновательное закрытие полигона в Тамбовском районе и сокращение штата работников недопустимо. Александр Никитин призвал руководство предприятия к продуктивному диалогу. Губернатор создал рабочую группу и назначил еще одну встречу для урегулирования «мусорного вопроса».

Напомним, еще в марте 2017 года в области была утверждена территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами. В документе, в том числе, указан срок эксплуатации полигона в Тамбовском районе ООО «КомЭк» — до 1 января 2019 года. Власти тогда заявляли, что руководство откладывало подачу актуальных фактических характеристик заполнения данного полигона, чтобы изменить обозначенные сроки. Это привело к тому, что данный полигон не включен в новую систему организации сбора и утилизации бытовых отходов, которая начинает действовать в Тамбовской области с 1 января 2019 года. Вопрос остается открытым, поскольку разнятся данные проектной вместимости этого полигона, фактического захоронения на нем отходов и его остаточной вместимости. Вместе с тем, другие полигоны компании, находящиеся в Жердевском, Рассказовском и Уваровском районах, включены в новую схему.

Что касается ООО «ТЭКО-сервис», то он как перевозчик на конкурсной основе может предлагать свои услуги по транспортировке мусора региональному оператору. Более того, эта компания стала одним из региональных операторов в Липецкой области. С 1 января 2019 года в городе Елец, а также в Елецком, Воловском, Измалковском, Долгоруковском, Тербунском и Становлянском районах это предприятие будет осуществлять сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов.