Mitsubishi выходит из проекта АЭС «Синоп» в Турции

Анкара, , 17:27 — REGNUM 4 декабря компания Mitsubishi, возглавлявшая японско-французский консорциум по планировавшемуся строительству второй в Турции АЭС «Синоп», заявила о своем выходе из проекта.

Проект АЭС «Синоп» был одобрен премьер-министрами Турции и Японии 3 мая 2013 года, предполагалось строительство четырех энергоблоков на базе реактора поколения III+ ATMEA, разработанного специалистами Mitsubishi и AREVA. Первый блок планировалось ввести в промышленную эксплуатацию в 2025 году, последний — в 2028 году. Первоначальная смета проекта составляла 18,8 млрд долларов, однако из-за усиления требований по безопасности до уровня «постфукусимских» смета выросла до 44 млрд долларов. Из-за этого начало строительства, намеченное на 2017 год, так и не произошло. Как и в случае АЭС «Аккую», строительство которой ведет Росатом, Турция не планировала участвовать в финансировании проекта АЭС «Синоп». В качестве гарантий возврата инвестиций руководство Турции предлагало фиксированные цены на электроэнергию, которую будет вырабатывать АЭС, но двукратный рост сметы, ослабление турецкой лиры сделало проект экономически не целесообразным для японской компании. Безусловно, отказ Mitsubishi станет серьезным ударом по японскому атомному машиностроению, которое после 2011 года и так находится в весьма сложном положении.

Реакция руководства Турции на решение японской компании пока неизвестна.