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Глава Крыма: инвесторы больше не должны бегать за чиновниками

Экономика

На полуострове до сих пор есть серьёзные проблемы с инвестиционным климатом

Симферополь, 5 декабря 2018, 17:26 — REGNUM  Создание комфортного инвестиционного климата — одна из приоритетных задач нового министра экономики Крыма. Об этом 5 декабря заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Практика того, что инвестор бегает по коридорам и лично ловит за руку всех руководителей, должна уйти в прошлое», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря на пост министра экономического развития Крыма была назначена Людмила Бланк, которая ранее занимала должность заместителя министра. Ранее стало известно, что правительство Республики Крым отказалось от инвестиционного проекта по строительству цементного завода в Феодосии.

По теме: Крым получил нового министра экономики

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