На реакторе ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС стартовала проверка Ростехнадзора

Нововоронеж, Воронежская область, , 17:25 — REGNUM С 4 декабря к проверке готовности к физическому пуску второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2 приступила комиссия Ростехнадзора.

Стартовавшая инспекция продлится две недели — Ростехнадзор перепроверит итоги ревизии энергоблока, проведенной концерном «Росэнергоатом» как заказчиком, проведет дополнительные проверки оборудования, документации, особое внимание будет уделено проверке профессиональной подготовки и квалификации персонала АЭС. Руководителем комиссии Ростехнадзора назначен заместитель начальника Управления по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Владислав Манаков.

По итогам проверки готовности энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 к этапу физического пуска будет составлен Акт и план мероприятий, после выполнения которых будет получена лицензия на эксплуатацию ядерной установки. В том случае, если не будет выявлено ошибок и недочетов, «Росэнергоатом» и команда специалистов Нововоронежской АЭС получат шанс приступить к этапу физического пуска в преддверии Дня энергетиков. Для России и Росатома это будет третий по счету физический пуск атомного энергоблока на базе реактора ВВЭР-1200 поколения III+.

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