В Воронежской области закрывается Садовский сахарный завод

Воронеж, , 17:20 — REGNUM Садовский сахарный завод, расположенный в Аннинском районе Воронежской области, закрывается. О планах объявил собственник предприятия группа «Продимекс». Причина — низкая мощность и невозможность модернизации.

«Предприятие является самым маломощным (из 16 сахарных заводов компании, у него нет цеха сушки и грануляции жома, а также самый маленький объем переработанной свеклы в сезон — около 150 тыс. т. Это единственный завод, который не затронула масштабная модернизация производств, последовательно проводимая холдингом в Воронежской области. Причина — отсутствие железной дороги и невозможность ее подведения», — цитирует представителя предприятия «Коммерсантъ-Воронеж».

Издание также сообщает, что планы по закрытию завода обсуждались еще в 2013 году назад, но тогда работу предприятия решили продлить еще на пять лет. К настоящему моменту Садовский сахзавод уже не может конкурировать с современными производителями. В компании обещают, что ни на уровень занятости, ни на отчисления в бюджеты закрытие завода не повлияет.

Отметим, что Садовский сахзавод относится к числу старейших предприятий — в этом году он отметил 184 года с момента основания. На территории Воронежской области в группу «Продимекс» входят еще семь заводов: Елань-Коленовский, Ольховатский, Хохольский, Эртильский, Лиски-Сахар, Кристалл, а также Перелешинский сахарный комбинат. Именно на него планируется трудоустроить сотрудников Садовского сахзавода.