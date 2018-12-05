В правительстве Ростовской области признали провал транспортной реформы

Ростов-на-Дону, , 17:23 — REGNUM Региональные власти признали провал транспортной реформы, которую городские власти начали проводить в Ростове-на-Дону в октябре текущего года. Этот вопрос стал темой совещания, в котором приняли участие представители регионального минтранса, муниципалитета и городские перевозчики. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона 5 декабря.

В настоящее время маршрутная сеть города-миллионника состоит из 104 автобусных маршрутов, пяти трамвайных и восьми троллейбусных. Их обслуживают 14 компаний-перевозчиков, но мало кто из них выпускает на линию 100% подвижного состава. Власти это связывают с дооборудованием нового автопарка системой GPS/ГЛОНАСС, валидаторами и обкаткой новых маршрутов.

Но основная проблема, по словам директора городского департамента транспорта Сергея Саенко, заключается в кадровом дефиците.

«Транспортные предприятия оказались не готовы к переходу от маршрутных транспортных средств на автобусы большой вместимости, у многих водителей нет категории Д», — говорится в сообщении.

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов, назначенный на высокий пост в конце ноября, посоветовал перевозчикам переучивать водителей за счет предприятия.

Сейчас перед властями стоит задача решить проблемы с транспортной доступностью Северного, Сувоворовского, частично — Александровки и Западного.

«Задача минимум — в ближайшие дни наладить транспортное обеспечение, отработать без сбоев новогодние праздники», — сообщили в региональном правительстве.

А пока власти принимаются исправлять ошибки, допущенные 1,5 месяца назад, пассажиры продолжают в течение долгого времени ожидать свой транспорт в часы пик. Социальные сети продолжают пестрить фотоснимками переполненных автобусов, а интернет-пользователи пенять на чиновников, которые принялись оптимизировать транспортную сферу города-миллионника без необходимой на это подготовки.

ИА REGNUM напоминает, что оптимизация транспортной сферы в областном центре стоила должности заместителю главы ростовской администрации Евгению Лебедеву. Также должности лишился заместитель губернатора Владимир Крупин, курировавший в том числе транспортную сферу.

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