Словакия технически способна обеспечить себя газом без украинского транзита

Братислава, , 17:20 — REGNUM 4 декабря прошла пресс-конференция премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, на которой он ответил собравшимся журналистам и на вопросы, касавшиеся газового сектора экономики.

Напомним, что Словакия — основной поставщик реверсного газа для Украины, и то, что до последнего времени Словакия выступала против реализации проекта «Северный поток-2», хотя ее политики и не делали слишком громких и резких заявлений по этому поводу. Расхождения с инициаторами проекта СП-2 в Словакии имеют минимальную политическую подоплеку, а больше касаются печали о том, что СП-2 может лишить эту страну возможности зарабатывать деньги за счет транзита газа через свою газотранспортную систему.

«Наша сеть поставок природного газа полностью диверсифицирована. Если случится полное прекращение поставок российского газа через территорию Украины, у нас всё подготовлено для обеспечения газом всех потребителей. Сегодня мы можем получать газ из различных частей Европы, например, из Чехии или Австрии», — заявил словацкий премьер.

Петер Пеллегрини отметил, что в настоящее время, как и всегда, поставки российского газа идут в строгом соответствии с контрактными обязательствами «Газпрома», но тем не менее министерство энергетики Словакии провело дополнительную проверку состояния всех газопроводов, соединяющих страну с соседями. Проверка показала, что все газопроводы находятся в технически исправном состоянии: соединение с Чехией способно обеспечить прокачку 67 млн кубометров газа в сутки, соединение с Австрией — 23 млн кубометров в сутки, исправен и построенный два года назад газопровод в Венгрию, хотя пока его ни разу не приходилось использовать. Итог проверки вполне удовлетворителен для Словакии — даже в том случае, если украинский транзит российского газа будет полностью прекращен, Словакия способна обеспечить свою энергетическую безопасность за счет поставок газа из соседних стран.