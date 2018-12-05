В Ульяновской области ужесточат ответственность за благоустройство

Ульяновск, , 16:48 — REGNUM В 2019 году федеральное финансирование программы «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» будет увеличено почти на 150 млн рублей и превысит 380 млн рублей. С учётом дотаций на малые города регион претендует в целом на 465 млн из федерального бюджета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, об этом говорилось на заседании межведомственной комиссии по реализации приоритетного федерального проекта.

Куратор проекта в регионе, вице-премьер Светлана Колесова проинформировала, что получено официальное письмо от Минстроя России, в котором указаны плановые объемы распределения денежных средств регионам для реализации данной программы. В 2019 году федеральное финансирование программы «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» будет увеличено почти на 150 млн рублей и составит 372 млн рублей. А с учётом дотаций, которые получат Инза и Сенгилей как победили всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, региону выделят 465 млн рублей.

Напомним, в этом году на реализацию проекта направлено 460 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 233 млн рублей (в 2017 году — 319 млн рублей, из них 223 млн федеральных средств). По итогам года обновлено 34 общественных пространств. В 61 населенном пункте ТОСы благоустраивали общественные и дворовые территории, центральные улицы сёл и объекты, связанные с памятью погибших воинов и ремонтировали дороги.

Светлана Колесова также напомнила, что теперь принцип распределения субсидий между регионами будет зависеть от индекса качества городской среды. Также будут учитываться синхронизация программы с национальными проектами.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что будет дополнительно обсуждаться вопрос о выделении финансовых средств из областного бюджета на создание городской, сельской и зеленой среды.

«Особое внимание необходимо уделить качеству выполненных работ, ответственно подходить к расходованию федеральных средств. Для этого со следующего года мы повысим личную ответственность за реализацию проекта глав администраций, будем выстраивать более жесткую систему общественного контроля на региональном и муниципальном уровне», — подчеркнул Сергей Морозов.

По официальным данным, в настоящее время в рамках программы по созданию комфортной городской среды выполнено 97% от запланированных работ.