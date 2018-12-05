Костромская санитарная авиация увеличила количество вылетов на 25%

Кострома, , 16:47 — REGNUM В Костромской области в текущем году количество вылетов санитарной авиации увеличилось почти на 25%, сообщает пресс-служба губернатора области. Всего за 2018 год санитарная авиация совершила 221 вылет, в 2017 году — 177

Треть вылетов была осуществлена на новом вертолете «Ансат», на борту которого была осуществлена помощь 80 тяжелобольным. Благодаря новому вертолету скорость доставки пациентов из отдаленных районов региона сократилась в среднем на 20−30 минут.

«Основную долю эвакуированных составляют пациенты с сердечно-сосудистой патологией и заболеваниями легких, пострадавшие в ДТП и от травм, женщины с осложнениями беременности, новорожденные с патологией развития», — отмечают в пресс-службе.

Отметим, что в текущем году вертолетные посадочные площадки появились в шести районных центрах: Антропово, Кадые, Нее, Меже, Макарьеве, Парфеньево. Ранее площадки для санавиации были сделаны в Вохме, Мантурово, Шарье, а также в заволжском районе Костромы.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2017 года Костромская область одна из первых купила новый вертолет «Ансат» с медицинским модулем. Летательный аппарат был приобретен по федеральной программе развития санитарной авиации, задача которой снизить уровень смертности.

Отметим, что санитарная авиация образована в Костромской области в 1946 году. За все время работы было спасено около 20 тысяч местных жителей. Вертолет «Ансат» произведен на Казанском вертолетном заводе. Цена летательного аппарата оборудованного медицинским модулем (дыхательная аппаратура, дефибриллятор и контрольно-диагностические приборы) с учетом скидки составляет около 222 млн рублей.