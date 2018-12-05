Путин: Рост добычи газа в РФ обеспечит ресурсами «Северный поток — 2»

Москва, , 16:46 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что рост газодобычи на полуострове Ямал полностью обеспечит ресурсами новый газопровод «Северный поток — 2», который активно строится. Соответствующее заявление российский лидер сделал сегодня, 5 декабря.

«Рост газодобычи ещё больше будет укреплять энергетическую безопасность России, наш экспортный потенциал, полностью обеспечит ресурсами такие новые маршруты, как «Северный поток — 2», строительство которого уже активно идёт», — сказал президент Российской Федерации.

Он подчеркнул, что за счет ввода новых промыслов у России появятся дополнительные возможности для существенного ускорения газификации российских городов и сёл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Владимир Путин по телемосту дал старт третьему — последнему газовому промыслу Бованенковского газового месторождения на Ямале.

Напомним, что газопровод «Северный поток — 2» строится для увеличения объемов поставок российского газа в страны Евросоюза в обход враждебных России Польши и Украины. Российский газ по «Северному потоку — 2» пойдёт в Германию, откуда будет распределятся по другим странам Евросоюза.