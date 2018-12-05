Врио липецкого губернатора открыл новый участок вагоноремонтного завода

Грязи, Липецкая область, , 16:43 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 4 декабря принял участие в открытии двух участков на вагоноремонтном предприятии в городе Грязи. Как сообщила пресс-служба областной администрации, «Первая грузовая компания» (ПГК) инвестировала в модернизацию предприятия 190 млн рублей. Создано 132 новых рабочих места. Число сотрудников увеличилось до 453 человек.

«Администрация Липецкой области заинтересована в таких проектах. Компания обеспечила для грязинцев почти 500 рабочих мест с достойными условиями труда и заработной платой. Кроме того, вагоноремонтное предприятие обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет Грязинского района и всей области», — сказал на открытии Игорь Артамонов, поблагодарив руководство ПГК за вклад в экономику региона.

Масштабная программа реконструкции вагоноремонтного депо в райцентре Грязи началась несколько лет назад и сейчас выходит на финишную прямую. Сегодня это высокотехнологичное предприятие, отвечающее всем современным требованиям и стандартам. Производственные мощности ВРП Грязи позволяют выполнять капитальный и деповской ремонт 6,2 тыс. грузовых вагонов в год. После завершения модернизации этот показатель планируется довести до 7,5 тыс. единиц подвижного состава.

Проект по вводу двух новых участков был реализован за 11 месяцев. На производственной площадке демонтированы старые здания, возведено новое сооружение, которое оснащено современным технологическим оборудованием, установлена современная система пожаротушения. Оба участка выйдут на проектную мощность уже к концу этого года.

«Мы видим качество подвижного состава ПГК. Компания грамотно инвестирует средства в свои вагоноремонтные мощности и выполняет работы по мировым стандартам. Такие действия — залог стабильной работы оператора в будущем», — заявил начальник Юго-Восточной железной дороги Сергей Задорин.