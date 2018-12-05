Фонд национального благосостояния в ноябре сократился на 8,2%

Москва, , 16:34 — REGNUM Объём Фонда национального благосостояния за ноябрь сократился в рублёвом выражении на 8,2% и по состоянию на 1 декабря составил 4 трлн 567,8 млрд рублей. Такие данные приводит пресс-служба Министерства финансов России.

В пересчёте на доллары США объём ФНБ за месяц сократился $75,6 млрд до $68,5 млрд.

Сообщается, что на 1 декабря в Банке России были размещены средства ФНБ в различных валютах: 19,711 млрд долларов, 17,641 млрд евро, 3,384 млрд фунтов стерлингов и 87,5 млн рублей. На депозитах во Внешэкономбанке было размещено 579,444 млрд рублей.

Напомним, в октябре объём Фонда национального благосостояния сократился на 0,6% — до 4,97 трлн рублей.