В главный офис Starbreeze ворвалась полиция

Стокгольм, , 17:26 — REGNUM В главный офис компании-разработчика Starbreeze в Швеции ворвалась полиция в связи с подозрениями в финансовых махинациях. Представители органов власти изъяли компьютеры и арестовали одного человека, сообщает шведское издание SVT.

Издание также сообщило, что несколько топ-менеджеров Starbreeze продали свою долю акций компании перед тем, как она сменила исполнительного директора. Полиция обвиняет компанию в инсайдерской торговле активами (торговля ценными бумагами частными лицами, имеющими доступ к конфиденциальной информации). Руководство Starbreeze пока не дало комментариев по поводу этой ситуации.

Напомним, что ранее компания Starbreeze подала в суд заявку на реконструкцию. Такая мера может временно оградить студию от уплаты долгов. Финансовые трудности Starbreeze начались с выхода игры Overkill’s The Walking Dead. Проект не оправдал ожиданий разработчиков, его раскритиковали игроки и журналисты специализированных изданий. После релиза игры акции компании упали в цене почти на 50% — Starbreeze оказалась на грани банкротства.

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